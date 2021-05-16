شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يشارك في مؤتمر باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجّه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ووزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان، خالد على يوسف والأمين العام للمجلس، الفريق الركن محمد الغالي على يوسف.

من المقرر أن يلقي البرهان كلمه خلال أعمال المؤتمر الذي يشارك فيه الرئيس الفرنسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، كما سيجري العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر.

وسيشارك في مؤتمر باريس، بجانب رئيس مجلس السيادة السوداني، كل من رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية السودانية دكتورة مريم الصادق المهدي، وعدد من المسؤولين بالسودان.