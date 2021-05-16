شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستأنف توريد محصول القمح عقب إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت مديرية تموين المنيا، بقيادة الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، العمل بحركة توريد محصول القمح بعد توقف إجازة عيد الفطر المبارك

ويتم التوريد داخل 41 مركزا لتجميع القمح بمحافظة المنيا من العدوة إلى دير مواس جنوبًا بينها 7 صوامع، و3 بمركز بني مزار و2 بالمدينة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا وأخرى في ملوي.

ورصدت محافظة المنيا تسلّم حوالي 155 ألف طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء استلام المحصول، في منتصف أبريل الماضي، والذي يستمر حتى نهاية يونيو المقبل.