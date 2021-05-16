شكرا لقرائتكم خبر عن ألقى حمولة سيارة القمامة بالنيل .. التحقيق مع رئيس وحدة بالجيزة وفصل السائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت وزارة التنمية المحلية فيديو من أحد المواطنين بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة يفيد بقيام سائق سيارة تابعة للوحدة المحلية بإلقاء حمولة القمامة والمخلفات على النيل بمنطقة وردان، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الأحد، إنه قام بالتواصل مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية بالوزارة والمحافظة توجهت إلى موقع الشكوى على الطبيعة وتبين قيام السائق ( م. ف.ع ) من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أبوغالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بإلقاء مخلفات ردم وقمامة على النيل بالقرب من معدية وردان بعد ظهر السبت ١٥ مايو ٢٠٢١.

وأوضح الوزير أن محافظة الجيزة أشارت إلى أن هذا السائق يعمل بالأجر اليومي بالوحدة المحلية لقرية أبوغالب، لافتاً إلى أنه تم إتخاذ عدد من الإجراءات منها فسخ التعاقد مع السائق المذكور لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي وتحرير محضر بيئة وتحويله للنيابة للتحقيق، كما تم إيقاف ( أ. أ. م ) مشرف النظافة بالوحدة المحلية عن العمل لمدة ٣ شهور وتحويله إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وكذا إحالة ( ع. أ.ع ) رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوغالب للشؤون القانونية بالمحافظة للتحقيق معه.

وأكد «شعراوى» أن الحكومة ووزاراتها المعنية تطالب المواطنين بالحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة، مشددا على أن جميع العاملين بالمحليات يجب أن يكونوا المثل والقدوة أمام المواطنين وعدم ارتكاب أي مخالفات أو أخطاء، كما أن الوزارة لن تتهاون مع أي عامل بالإدارة المحلية بالمحافظات يقوم بإلقاء مخلفات أو قمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية.

وأشار إلى أن الدولة لا تملك رفاهية عدم الحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات أو قمامة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف.

وأكد الوزير، على أهمية منع إلقاء أي مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات وأن هناك تعاون بين أجهزة المحليات ووزارتى الرى والزراعة في هذا الشأن، لافتا إلى أن الوزارات المعنية بالحكومة تقوم بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو نهر النيل، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات في الترع والمصارف، أو التعدي على منافع الري وإتخاذ الاجراءات القانونية التي ينص عليها قانون البيئة في هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجاري المائية والتي تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.

وكلف وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة التنبية على جميع السائقين والعاملين بمنظومة النظافة بتغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة.

وطالب المواطنين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أي سيارات خاصة بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها والتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع» وآرسال أي شكاوي عن كافة الخدمات والملفات الخاصة بالمحليات وذلك عن طريق رقم «الواتس آب» (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

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