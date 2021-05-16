شكرا لقرائتكم خبر عن فتح معبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت السلطات المصرية الأحد فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد إجازة عيد الفطر المبارك لعبور المسافرين الفلسطينيين وإدخال المساعدات المتنوعة للقطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن المعبر استقبل أول حافلة ركاب فلسطينية وصلت من قطاع غزة إلى الجانب المصري، حيث تقل 95 مسافرًا فلسطينيا بينهم مسافرون للخارج وطلاب ومرضى.

كانت سفارة دولة فلسطين بمصر أفادت بوصول 10 سيارات إسعاف مصرية لنقل جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم لعلاجهم في المستشفيات المصرية، حيث خصصت جمهورية مصر العربية 3 مستشفيات مصرية لاستقبالهم وعلاجهم وهي العريش وبئر العبد والإسماعيلية.

كما شكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.

وتقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية، انطلاقا من قرار الرئيس السيسي بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين علاجهم في مصر، مثمنًا وقوف مصر بكل مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كل العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.