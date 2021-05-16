شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ارتفاع درجة الحرارة اليوم بالمنيا .. الأجهزة التنفيذية تتأهب لأي طارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت محافظة المنيا استعدادات كاملة لمواجهة أي طارئ يتعلق بحالة الطقس، واستنفرت قطاعات الإسعاف والمرور والدفاع المدني طاقاتها تحسبًا لأي طارئ.

وتشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وشددت إدارة مرور المنيا على تواجدها بالمحاور المرورية علي الطرق السريعة بين مدن وقري المحافظة، وبالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي.

وشددت مديرية أمن المنيا من التعليمات لقطاعي الجنوب والشمال بتخصيص فرق متنقلة من قطاع المرور، مع تجهيز فرق من الدفاع المدني تحسبًا لأي طوارئ، بحيث تتمكن من الوصول إلى مكان الحدث سريعًا.