شكرا لقرائتكم خبر عن بيطري الإسكندرية: تحصين 46 ألف رأس ماشية وطائر ضد الحمى القلاعية وأنفلونزا الطيور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، الأحد، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والحمى القلاعية المتعدد والوادي المتصدع الميت، والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات.

وأضافت «جارح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال شهر أبريل الماضي، بلغ 46 ألف و32 رأس ماشية وطائر، بواقع 40 ألف و32 رأس ماشية، و6 آلاف طائر بمختلف الأحياء.

وأوضحت أنه تم تحصين 10 آلاف و191 رأس ماشية، (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض الحمى القلاعية، و667 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) ضد مرض حمى الوادي المتصدع، و10 آلاف و724 رأس أغنام وماعز ضد مرض الجدري، و18 ألف و451 رأس ضد الجلد العقدى، فضلاً عن تحصين 6 آلاف طائر، (دجاج وبط ووز وديوك رومي)، بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع، للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.