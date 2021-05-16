شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الإسكندرية» يقود فرق التوعية بـ«كورونا» في الأسواق وأماكن التجمعات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور سعيد مأمون السقعان، وكيل أول وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية، فرق التثقيف الصحي والرائدات الصحيات، أثناء القيام بحملة توعية طبية للمواطنين بخطورة فيروس كورونا وكيفية التعامل والوقاية منه والتأكيد على وجوبية ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات.

وقال «السقعان»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن 6 فرق للتواصل المجتمعي شاركت في التوعية بخطورة فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه بشكل طبي صحيح، مشيرًا إلى أن الفرق شارك فيها الدكتورة ميرفت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة فيروز سلطان، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة غادة ندا، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور وليد زاهر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور عمرو عبد الفتاح، المكتب الفني، وفاطمة مصطفى، مدير إدارة الاتصال السياسي، وذلك بهدف تكثيف حملات التوعية الصحية بفيروس كورونا المستجد والرد على تساؤلات المواطنين.

ولفت إلى أن فرق من التثقيف الصحي بالتعاون مع الرائدات الصحيات قامت بالمرور على الأسواق العامة والمقاهي ومحطات الترام والمحال التجارية وأماكن التجمعات وشملت سوق باكوس ومحيط مسجد القائد ابراهيم ومول سان استيفانو ومركز المرأة الأفريقي وقلعة قايتباي وكوبري ستانلى، بالإضافة إلى المرور على فرق التطعيم ضد فيروس كوفيد ١٩ وتم خلالها شرح طرق الوقاية والإجراءات الوقائية والاحترازية التى يجب اتباعها وأهمية ارتداء الكمامة وغسل الأيدى جيدا واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد المجتمعى وذلك بالشرح العملي للمواطنين وأهمية المبادرات التى تقدمها الوزارة مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة.

وأوضح وكيل أول وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه تم رفع عدد المراكز الخاصة بتلقي طلبات المواطنين وتطعيم بلقاح سينو فارم المضاد لكورونا في الإسكندرية إلى حوالي 70 مركزًا جرى تجهيزها بشكل طبي ممتاز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، حيث روعى الكثافات السكانية فى جميع أنحاء المحافظة أثناء افتتاح مراكز جديدة للتطعيم.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا تقديم خدمة طبية مجانية لغير القادرين حيث يجرى تجريعهم بالانتقال الى منازلهم من خلال خدمة النقل بسيارات الاسعافات التابعة لمركز الاسعاف المتمركز في مستشفي الرمد لخدمات مراكز اللقاح.

وقال «السقعان»، أن المراكز الجديدة، تتضمن مستشفيات ووحدات موزعة على مختلف مناطق المحافظة للتيسير على المواطنين ، داعيًا المواطنين الراغبين فى تلقى التطعيم وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على سرعة التسجيل على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض على شبكة الانترنت وهو https://egcovac.mohp.gov.eg.

وأشار إلى تفعيل غرف إدارة أزمة كورونا بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة وربطها بغرف طوارئ مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية ليتم تسكين أي حالة إيجابية فور ثبوت ايجابيتها والتنسيق لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة لمصابي فيروس كورونا المستجد كإجراء القسطرة القلبية الطارئة والولادة وجراحات العظام وغيرها من الخدمات الطارئة، وذلك من خلال مستشفيات وزارة الصحة باختلاف هيئاتها.

ودعا وكيل وزارة الصحة، مواطني الإسكندرية من ذوي الأمراض المزمنة والأورام للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن اللقاح يحمي متلقيه من وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة ١٠٠%، كما أنه أثبت فاعلية في الوقاية من المرض بنسبة ٨٦% ويساهم في أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة ٩٩%.

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يقود فرق التوعية بـ"كورونا" في الأسواق والمقاهى وأماكن التجمعات: الكمامة والمطهرات (صور)