بطريرك السريان الكاثوليك يبدأ زيارة رسولية لإيبارشية حلب (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، زيارة رسولية إلى دار مطرانية إيبارشية حلب، للقيام بزيارة رسولية إلى إيبارشية حلب السريانية، مساء أمس.

وأمام المدخل الخارجي للمطرانية، استُقبِل غبطتُه مار ديونوسيوس أنطوان شهدا رئيس أساقفة حلب، والخوراسقف منير سقّال النائب العام في إيبارشية حلب، والأب أفرام المقعبري، والنائب في مجلس الشعب السوري بيار مرجانة، وهو من أبناء الإيبارشية، وجورج بخّاش مسؤول العلاقات العامّة في إيبارشية، وأعضاء اللجنة الاستشارية للإيبارشية، وانضمّ إليهم لاحقاً الأب جورج صابونجي، والأب رزّوق حنّوش.

رافق البطريرك خلال الزيارة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.

وترأس مار أغناطيوس فور وصوله صلاة الشكر ثم انتقل إلى صالون المطرانية، حيث التقى مع مستقبليه، شاكراً الكهنةَ والمستقبلين، ودارت أحاديث تناولت الأوضاع العامّة في سوريا وبلاد الشرق وتحدّث غبطته عن زياراته الراعوية الأخيرة إلى العراق وسوريا.

بطريرك السريان الكاثوليك يبدأ زيارة رسولية لأبرشية حلب (صور)

بطريرك السريان الكاثوليك يبدأ زيارة رسولية لأبرشية حلب (صور)

بطريرك السريان الكاثوليك يبدأ زيارة رسولية لأبرشية حلب (صور)

بطريرك السريان الكاثوليك يبدأ زيارة رسولية لأبرشية حلب (صور)

بطريرك السريان الكاثوليك يبدأ زيارة رسولية لأبرشية حلب (صور)

بطريرك السريان الكاثوليك يبدأ زيارة رسولية لأبرشية حلب (صور)