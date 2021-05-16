الإسكندرية تنتفض ضد البناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة في العيد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى مختلف احياء الاسكندرية حملات فورية لازالة البناء المخالف ووقف الإنشاءات بدون ترخيص خلال عطلة العيد فى انتفاضة فورية للقضاء على البناء المخالف فى المهد.

وتأتي الحملات فى إطار تشديد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، علي رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد ، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

الى ذلك شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء علاء يوسف ، حملة إزالة فورية لحماية أراضى وأملاك الدولة حيث تمكنت الحملة، من إزالة شدة خشبية على مساحة ١٠٠م بقرية بهيج وتم التحفظ على كمية من الأخشاب وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقام حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود برصد أعمال بناء مخالف بشارع ١٢ أرض دويدار عبارة عن شدة خشبية لسقف بالدور السادس تم فكها بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وفي حي العامرية أول بقيادة محمود بريك رئيس الحي قامت إدارة المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بإزالة مباني مخالفة أمام محطة الصرف الصحي بالمستعمرة عبارة عن عدد ٤ محلات علي مساحة ١٥٠ متر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة دور أول مخالف بالعقار الكائن مدخل الكينج من طريق المزلقان وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

شن حى وسط برئاسة محارب هيلع حملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء على أرض فضاء كائنة في شارع الصالحين بجوار مسجد الصالحين منطقة أبيس وتم إزالتها في الحال، وتم ازالة أعمال بناء قواعد بالطوب الأبيض، كما تم إزالة شدة خشبية بالطابق الأرضي بمنطقة أبيس أيضا ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأكد محافظ الإسكندرية علي استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه التعدي على حقوق الدولة، مشدداً على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك لمنع أي مخالفات.

الاسكندرية تنتفض ضد البناء المخالف والتعديات علي أملاك الدولة فى العيد .. ووقف انشاءات بدون ترخيص بـ4 أحياء (صور)

الاسكندرية تنتفض ضد البناء المخالف والتعديات علي أملاك الدولة فى العيد .. ووقف انشاءات بدون ترخيص بـ4 أحياء (صور)

الاسكندرية تنتفض ضد البناء المخالف والتعديات علي أملاك الدولة فى العيد .. ووقف انشاءات بدون ترخيص بـ4 أحياء (صور)

الاسكندرية تنتفض ضد البناء المخالف والتعديات علي أملاك الدولة فى العيد .. ووقف انشاءات بدون ترخيص بـ4 أحياء (صور)

الاسكندرية تنتفض ضد البناء المخالف والتعديات علي أملاك الدولة فى العيد .. ووقف انشاءات بدون ترخيص بـ4 أحياء (صور)

الاسكندرية تنتفض ضد البناء المخالف والتعديات علي أملاك الدولة فى العيد .. ووقف انشاءات بدون ترخيص بـ4 أحياء (صور)