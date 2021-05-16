شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 55 مخالفة تموينية في ثالث أيام العيد بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية، في الإسكندرية، 55 محضرا بمخالفات متنوعة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، موزعة على عدد من الإدارات الفرعية.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن إدارة الرقابة بالمديرية وجميع الإدارات التموينية الفرعية قامت بمتابعة الموقف التمويني منذ بداية اليوم على المخابز والأسواق، وأسفرت عن رصد بعض المخالفات، شملت تحرير ٢٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٧ محضر إنتاج خبز ناقص وزن، و١٠ محاضر توقف مخابز بلدية دون إذن مسبق من التموين، ومحضرين بيع أسطوانات غاز بوتاجاز بسعر أزيد، ومحضر لبقال تموينى مخالف.

كما شملت المخالفات تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتي مخالف، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٣ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لثلاجة حفظ مواد غذائية بدون ترخيص، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد.