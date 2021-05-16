شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تحدد موعدًا لبدء تسليم وحدات مشروع دار مصر- القرنفل في القاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ في تسليم 792 وحدة سكنية (33 عمارة) دفعة جديدة بمشروع «دار مصر- القرنفل».

وقال بيان الوزارة إنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 2021/6/6، حتى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28، لتسليم الوحدات في المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (417- 291- 290- 288- 289- 379- 378- 21- 20- 18- 19- 14- 13- 12- 36- 37- 376- 377- 282- 283- 287- 408- 380- 381- 286- 253- 243- 375- 374- 227- 226- 225- 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن.

وأشار «غنيم» إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان (فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات وتسلم خطاب موجه إلى المهندس المشرف على المشروع لمعاينة وتسلم الوحدة.