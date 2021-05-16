شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ أعمال خط المياه الرئيسى في مدينة قنا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، الأحد، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنفيذ خط المياه الرئيسي، المغذي للحيين السكنيين الثالث والرابع والمنطقتين السياحية والترفيهية بمساحة 1500 فدان، حيث تم ربط الخط المغذي للمنطقة على الخط الرئيسي من محطة المياه بقطر 1000مم زهر مرن، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة شبكات (مياه- صرف ورى- وطرق- وتليفونات- وكهرباء) باستثمارات تقدر بحوالى 500 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة أنه جار تنفيذ الأعمال المدنية لغرفة الربط للخط، والذي سوف يخدم مناطق بها قطع أراضي إسكان إجتماعي وقطع أراضي إسكان متميز.