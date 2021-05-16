شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يكرم أسر شهداء كورونا من الجيش الأبيض بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، وتقديراً من القيادة السياسية لدور شهداء «الجيش الأبيض» من الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، الذين وافتهم المنية بسبب تصديهم لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكريم أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الشرقية، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

قام وكيل الوزارة، نيابة عن الرئيس، بزيارة لمنازل أسر شهداء الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، من «الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والفنيين، والمراقبين الصحيين» بكافة أنحاء المحافظة، وتقديم الهدايا العينية والمادية لأسر الشهداء، وذلك تقديراً من الدولة لجهودهم، وتعبير رمزى لما قدموه من تضحيات مخلصة ومضنية، وتصدرهم الصفوف الأمامية لحماية المجتمع من هذا الوباء العالمي، منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩».

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن أبطال الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، يواصلون بذل قصارى جهدهم لمجابهة جائحة كورونا، وفي صدارة المواجهة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في ظل الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة والحكومة لهم، مؤكداً أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تنسى أبناءها وأبطالها، مشيداً بجهود الدولة المبذولة، وما توليه من اهتمام كبير بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل حماية أبناء الوطن والأطقم الطبية بكافة أنحاء الجمهورية، مقدماً الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، ووزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية على الدعم المستمر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها من كل مكروه وسوء.

ومن جانبهم، أعرب أسر شهداء الأطقم الطبية بمحافظة الشرقية عن شكرهم وامتنانهم لما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من لفتة إنسانية بتكريم شهدائهم أبطال «الجيش الأبيض»، وتقدير دورهم وجهودهم خلال التصدي جائحة فيروس كورونا، معتبرين هذا التكريم دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعمل كل في موقعه في ظل الفترات الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين أن الرئيس السيسى «الأب الروحي» لأبناء الشعب المصري، يثبت دائماً أنه مع أبنائه في كل المواقع، وفي مختلف المناسبات والأعياد، يشعر بآلامهم وأفراحهم، ويشاركهم مشاعرهم، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها، وتحيا مصر.