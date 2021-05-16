شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع رئيس قرية أبو غالب بالجيزة بسبب إلقاء سائق القمامة فى نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ التعاقد مع السائق وإيقاف مشرف النظافة عن العمل 3 أشهر

شعراوى: لن نتهاون مع أى مخالفة للعاملين بالمحليات.. والدولة لا تملك رفاهية تلوث نهر النيل والمجارى المائية

تلقت وزارة التنمية المحلية فيديو من أحد المواطنين بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، يفيد بقيام سائق سيارة تابعة للوحدة المحلية بإلقاء حمولة القمامة والمخلفات على النيل بمنطقة وردان، على الفور وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالتواصل مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الأجهزة المعنية بالوزارة والمحافظة توجهت إلى موقع الشكوى على الطبيعة، وتبين قيام السائق "م.ف" من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أبوغالب بمركز ومدينة منشأة القناطر بإلقاء مخلفات ردم وقمامة على النيل بالقرب من معدية وردان بعد ظهر أمس السبت.

وأوضح شعراوى، أن محافظة الجيزة أشارت إلى أن هذا السائق يعمل بالأجر اليومى بالوحدة المحلية لقرية أبوغالب، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات، حيث تم فسخ التعاقد مع السائق المذكور لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى وتحرير محضر بيئة وتحويله للنيابة للتحقيق، كما تم إيقاف (أ أ م) مشرف النظافة بالوحدة المحلية عن العمل لمدة 3 شهور وتحويله إلى النيابة الإدارية للتحقيق، وإحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو غالب للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق معه.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الحكومة ووزاراتها المعنية تطالب المواطنين بالحفاظ على نهر النيل والمجارى المائية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة، مشددًا على أن جميع العاملين بالمحليات يجب أن يكونوا المثل والقدوة أمام المواطنين وعدم ارتكاب أى مخالفات أو أخطاء، كما أن الوزارة لن تتهاون مع أى عامل بالإدارة المحلية بالمحافظات يقوم بإلقاء مخلفات أو قمامة فى غير الأماكن المخصصة لذلك سواء المحطات الوسيطة أو المقالب أو المدافن الصحية .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة لا تملك رفاهية عدم الحفاظ على نهر النيل وحمايته من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات أو قمامة بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف .

وأكد شعراوى على أهمية منع إلقاء أى مخلفات أو قمامة على جانبى الترع والمصارف بالمحافظات، وأن هناك تعاونا بين أجهزة المحليات ووزارتى الرى والزراعة فى هذا الشأن، لافتا إلى أن الوزارات المعنية بالحكومة تقوم بتنظيم حملات لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف أو نهر النيل، وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه بإلقاء مخلفات فى الترع والمصارف، أو التعدى على منافع الرى واتخاذ الاجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية على إلقاء القمامة بالمجارى المائية والتى تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق .

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه على جميع السائقين والعاملين بمنظومة النظافة بتغطية السيارات المحملة بالقمامة منعاً لوقوع المخلفات أثناء عمليات النقل إلى المحطات الوسيطة والمدافن الصحية الآمنة .

وطالب " شعراوى " المواطنين بالتواصل مع الوزارة للإبلاغ عن أى سيارات خاصة بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها والتواصل مع مبادرة "صوتك مسموع"، وإرسال أى شكاوى عن كافة الخدمات والملفات الخاصة بالمحليات وذلك عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected]).