شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحرر محاضر لـ14 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة الداخلية فى ضبط (14407) أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (14374) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (33) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1903) مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (286) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (2667) شيشة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.