شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أجهزة لاسلكى وملابس عسكرية مع راكب أجنبى بمطار القاهرة الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد من ضبط محاولة تهريب أجهزة لاسلكى وملابس عسكرية مع راكب روسى، وذلك عقب وصوله من موسكو أخفاها داخل حقائبه وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه والعرض على الجهات المختصة.

أثناء انهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الروسية، رحلة رقم 400 والقادمة من موسكو، اشتبه حافظ منشارى مامور الجمارك فى راكب روسى الجنسية "35 عاما"، وبسؤاله عن وجود أى أشياء تستحق الجمارك، أكد عدم حمله، على الفور قام جورج صفوت مامور الجمارك بتفتيش حقائب الراكب، وعثر معه على أجهزة لاسلكى مزودة بالشواحن الخاصة بها، و5 قطع ملابس مموه تستخدم فى الأغراض العسكرية.

أمر احمد ابراهيم مدير الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وعرض الأجهزة والملابس على الجهات المختصة، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.