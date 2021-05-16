شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف شمال سيناء يستعد لنقل ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد مرفق إسعاف شمال سيناء لنقل ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وتتمركز سيارات الإسعاف في مستشفيي رفح والشيخ زويد المركزي، استعدادًا لنقل الجرحى، حيث تتواجد 16 سيارة إسعاف للمشاركة في نقل الجرحى إلى المستشفيات التي تم تخصيصها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين بشمال سيناء.

وكانت سفارة دولة فلسطين بمصر قالت إن جمهورية مصر العربية خصصت مستشفيات مصرية لاستقبال وعلاج الجرحي الفلسطينيين، وهي العريش وبئر العبد والإسماعيلية.

كما شكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لجنة استقبال ومتابعة في المعبر والمستشفيات المخصصة للجرحى لمرافقتهم ومتابعة شؤونهم حتى الاستشفاء والعودة إلى الوطن.