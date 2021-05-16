شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار عمليات شفط ومكافحة التسرب البترولي بمنطقة جمشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الشركة العامة للبترول عمليات شفط ومكافحة التسرب البترولي بالزيت الخام الذي شهدته منطقة خليج جمشة شمال البحر الأحمر، بالقرب من أحد آبار البترول القديمة التابعة لامتياز الحفر والتنقيب للشركة العامة للبترول، وذلك في ظاهرة طبيعية، بالإضافة لانبعاث كميات كبيرة من الغازات السامة المصاحبة للتدفق البترولي وقررت الشركة العامة استمرار اقامة سياح وحواحز مطاطية لمنع امتداد التسرب لمياه البحر المفتوحة

وأرجع مسؤولو الشركة العامة السبب في التسرب بسبب حدوث هزة أرضية خفيفة في المنطقة بداية الشهر الجاري أدت إلى تحرك الطبقات الأرضية بالمنطقة، فيما فرضت الشركة العامة سياج من الحواجز المطاطية لمحاصرة التسرب البترولي وعدم امتداده للمياه المفتوحة والبدء في عمليات شفط البترول الخام بمعدات الشركة العامة للبترول، وأكدت الشركة العامة للبترول، أن هذا التسرب ليس بسبب عمليات الإنتاج انما بسبب طبيعي بعيد عن إرادة الشركة وحدث من قبل عامي ٢٠٠٩ و٢٠١١.

وحصلت «المصري اليوم»، على صور خاصة بالتسرب تظهر جهود محاصرة التسرب البترولي وعمليات شفط الزيت وإقامة سياح من الحواجز المطاطية لمنع امتداد الزيت للمياه المفتوحة فيما يتابع المهندس رئيس مجلس ادارة الشركة عمليات السيطرة والمكافحة وشفط الزيت الخام من مناطق التسرب.

وأكد مسؤولو الشركه العامة للبترول لـ «المصري اليوم»، حدوث تسرب بترولي للزيت الخام الخفيف من باطن الأرض بسبب حدوث زلزال متوسط القوة بالمنطقة التابعة للشركة العامة للبترول والتي تقع غربي خليج السويس وعلى بعد ٩٠ كيلو متر ناحية الجنوب من مدينة رأس غارب وعلى بعد 60 كيلو متر عن مدينة الغردقة وهي تلك المنطقة التي ارتبط باسمها أول كشف بترولى في منطقة الشرق الأوسط، وعلى ما يبدو أن المنطقة التي سجلت هذا الحدث التاريخي عن طريق النشع البترولي لازالت تعيد هذا النشع بين الحين والحين مما جعل الجيولوجيا تتداخل مع التاريخ لتفسير هذه الظاهرة الطبيعية المتكررة على مدار التاريخ منذ عام ١٨٨٦ وحتى ذلك الحين دون حدوث أي نشاط حفر في المنطقة، مما يؤكد أن هذا النشع البترولي يرجع إلى طبيعة المنطقة الطبوغرافية من جهة ووقوع المنطقة في منطقة نشاط زلزالي