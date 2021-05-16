شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 4000 فرصة لشهر مايو .. وظائف خالية من القوى العاملة لجميع المؤهلات والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة أنها تمكنت من توفير وظائف خالية يصل عددها إلى 4176 وظيفة للجنسين، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو 2021.

ويتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg النشرة القومية للتشغيل، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



هذه الفرصة متوفرة في 13 محافظة هي: القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أبريل 2021 في النشرة السابقة وعددها 1213 فرصة عمل.

فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 40 مدير مطعم براتب 5500 جنيه، و100 مساعد مدير مطعم براتب 5000 جنيه، و100 مشرف مطعم براتب 6000 جنيه، و300 كول سنتر، و300 عضو فريق، و150 طباخ، و30 خدمة عملاء، و20 كاشير، و10 مراقب كاميرات، و10 فرد أمن، و25 سائق درجة ثانية، و40 شيف حلواني، و160 بائع بقسم بسوبر ماركت، و5 خباز، و5 فنى سباكة، و5 فني كهرباء.

كما تم توفير فرص عمل بمحافظة الشرقية تتمثل في 1001 فرد أمن، و50 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فنى برادة وتجميع، و50 فنى تشطيبات ( فيبر)، و4 محاسبين براتب 4500 جنيه، و15 مدير منطقة براتب 5000 جنيه، و4 سكرتارية، و50 مشرف أمن، و20 سيدة تفتيش، و12 عامل مخازن، و15 مساعد فنى انتاج، و4 سائق كلارك، و2 مراقب جودة، و3 فنى جودة، و4 فنى تزييت وصيانة، و2 سائق درجة ثانية، ومسئول HR، و3 فنى كهرباء كنترول، و5 فنى إنتاج، و5 أخصائى تنمية، و20 أخصائي خدمات مالية .

كما تم توفير فرص عمل بالإسكندرية، تمثلت في اخصائي مشتريات خارجية براتب يصل لـ 6000 جنيه، ومدير مخازن براتب يصل لـ 8000 جنيه، و25 عامل إنتاج، و110 عامل عادي، و10 فنى صيانة، و50 عاملة إنتاج، و30 فنى طباعة ملابس، و15 مشرف انتاج، و2 تمريض، و4 مهندسين انتاج، ومهندس تخطيط، ومهندس برمجيات براتب يصل لـ 10 آلاف جنيه وخبرة لا تقل عن 5 سنوات إلى 10 سنوات، و3 فنى تغليف، ومصمم جرافيك، و100 عامل خياطة، و30 مراقب جودة، و5 عمال مقص، و30 عامل تعبئة، و30 متدرب لمدة شهر براتب 1200 جنيه مع توفير مواصلات، و2 فرد أمن، و2 فنى ثيرمو فورم، و3 عمال نظافة، و3 فنى طباعة أوفست و2 مساعد .

وفي الدقهلية يوجد 5 منسق، و10 بائع، و2 كيميائى، و3 عمال تعبئة، وسائق معدات، و15 مسؤول مبيعات، و10 عمال إنتاج، و3 خياط، و2 عمال تطريز .

كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت: مهندس كهرباء، و20 عامل خياطة، و2 فنى مقصدار، و2 عمال مخزن .

وفي دمياط يوجد فرص عمل لـ 4 بائعين، و2 سائق درجة ثانية، و2 فرد أمن، و6 موظف إداري، و2 امين مخزن، و10 أخصائي تشغيل، و7 فنيي لحام، و5 فنى خراطة، و8 فنى ميكانيكي، و5 فنى كاوتش، و35 سائق ( كلارك – لودر – حفار )، و5 فنى .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت: 18 أخصائي تمويل، و15 أخصائية إئتمان، و2 عمال عاديين .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 2 مهندسين انتاج، و2 مهندس تصميمات ،و مهندس جودة، و2 مندوب مبيعات، و68 عمال انتاج، و5 عمال تفصيل وحياكة رجالي، وأخصائي شؤون عاملين، و5 فنى صيانة، و12 عمال تعبئة، و3 عمال خدمات، و5 فنى لحام، و13 فنى حدادة، و16 عامل تركيبات، و3 مسئولة كاشير، و5 فرد أمن، و4 منسق ممرات، و3 جزار، و10 نساج، و50 عامل خياطة، و25 عامل تطريز كمبيوتر، و20 عامل لاستيفاء نسبة 5 % من ذوى الهمم براتب 1800 جنيه بشركتين.

وفي المنيا يوجد 75 فرصة عمل متاحة، منها: 5 موظفين إستقبال، و8 سيرفيس، و4 فرد أمن، و8 إشراف داخلي، و5 اخصائي تمويل، و30 أخصائي خدمات مالية، و5 محاسبين، و5 أمين خزينة، و5 أخصائي نظم محاسبية .

أما المنوفية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 22 فنى جودة، و36 عامل خياطة، و60 أخصائي خدمات مالية، و95 عامل سنجر واورليه واوفر، ومصمم باترون، و2 أمين مخزن، و40 عامل إنتاج، و7 عامل وعاملة تشطيب، و2 عمال تعبئة، و4 عجان، و5 عمال عاديين، و5 مساعد .

كما تم توفير فرص عمل شملت، فنى كهرباء، وفنى ميكانيكا، وعمال خدمات، وعمال إنتاج، وعمال صيانة، وأفراد امن، ومعاونين خدمات، وعمال لاستيفاء نسبة 5 % من ذوى الهمم بمحافظات السويس وشمال سيناء وبورسعيد والبحيرة.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :