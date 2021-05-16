شكرا لقرائتكم خبر عن سعر حديد التسليح والأسمنت في مصر الأحد 16 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والأسمنت، بداية تداول اليوم الأحد 16 مايو ٢٠٢١، وتشهد سوق الحديد ارتفاعا مفاجئا بمعدل 150 جنيها لسعر الطن تسليم أرض مصنع، يضاف إليه أسعار نولون السيارات، حيث تتأثر الأسعار صعوداً وهبوطا بعدة عوامل تتضمن حجم الإنتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب على الجانب الآخر، كما أن أسعار الطاقة تعد أحد العوامل الأساسية المؤثرة في تحديد سعر هذه المنتجات، حيث إنها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ورفعت شركات حديد التسليح أسعار البيع بقيمة 150 جنيها للطن، حيث أبلغت الشركات المنتجة الوكلاء بالأسعار الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ أمس الأول من مايو، ورفعت شركة حديد عز الأسعار بمعدل 150 جنيها لتسجل 13800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك لنحو 14100 جنيه للطن، فيما سجل سعر الطن إنتاج شركة حديد المصريين 13 ألفا و700 جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 13950 جنيها.

وأعلنت شركة حديد بشاى زيادة 150 جنيها أيضا ليصل السعر إلى 13600 جنيه تسليم أرض المصنع، ومتوسط 13850 جنيها للمستهلك.

يأتى هذا فيما قررت وزارة الصناعة والتجارة فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ورصدت «المصرى اليوم»، سعر الحديد اليوم، حيث ارتفع سعر الأسمنت المسلح بمعدل 75 جنيها في سعر الطن خاصة شركتى العامرية للأسمنت وأسمنت الإسكندرية.

وتشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصرية.

وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر، خاصة أن عدم الإقبال على شراء الحديد والأسمنت تعدى 90%.

وتنشر «المصرى اليوم» سعر الحديد داخل السوق المحلية اليوم:

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13800 جنيه ليباع للمستهلك بـ14100 جنيه

سعر طن حديد المصريين تسليم أرض مصنع 13700 ليتم بيعه للمستهلك بـ13950 جنيها

سعر طه حديد بشاى للصلب 13600 جنيه تسليم أرض مصنع ليباع للمستهلك بـ13850 جنيها

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيها

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه

سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيه

سعر طن الحديد مراكبى 13300 جنيه

سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه

سعر طن حديد مصر الكومى 13300 جنيه

سعر طن حديد المعادى 13300 جنيه

سعر طن حديد العشرى 13300 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه

يضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيها «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذه الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طنا وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.

تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت داخل السوق المحلية:

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنيها

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها

سعر طن أسمنت العريش العسكري 735 جنيها

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيه

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيه

سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيها

سعر طن أسمنت شركة العامرية 985 جنيها في الإسكندرية بزيادة 45 جنيها في الطن

سعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 950 جنيها بزيادة 75 جنيها في الطن

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيها

كما تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت الأبيض في السوق المحلية:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيها

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيها

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيها

ويصل إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، لنحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد لنحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.