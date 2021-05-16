شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقرات ومواعيد عمل ٢١ مركز لتلقي لقاح كورونا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة الصحة والسكان، تطعيم المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا، ضمن خطة الدولة الوقائية للفئات المستحقة والذين سجلوا بياناتهم على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من الوزارة، حيث تم تخصيص عدد من المراكز للتطعيم بلقاح كورونا، التي تم تجهيزها جميعا بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتيسيرا عليهم من مشقة السفر.

«المصري اليوم» تننشر أسماء ومقرات مراكز التطعيم بنطاق محافظة الشرقية، طبقا لمواعيد العمل الرسمية والمحدد لها من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء بجميع المراكز بنطاق المحافظة وهى كالتالى:

مركز صحة ثانى الزقازيق – أمام مستشفى الزقازيق العام – شارع عز الدين حافظ

وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس – قرية الدميين – مركز فاقوس

مركز طب الأسرة بقرية الصوالح _ مركز فاقوس.

المركز الطبي بإدارة بلبيس – شارع أحمد طرطور مركز بلبيس.

المركز الطبي بإدارة أبوحماد – التابعة لمركز ومدينة أبوحماد.

مركز الحى العاشر قطاع أ _ مدينة العاشر من رمضان.

وحدة الفيروسات الكبدية سابقا بمستشفى السعديين المركزى – مينا القمح – السعديين.

المركز الطبي _ الكائن بمركز ومدينة أبوكبير.

المركز الطبي بالحي ٤٦ _ مدينة العاشر من رمضان.

مستشفي ههيا المركزي _ مركز ومدينة ههيا.

مستشفي القنايات المركزي _ مدينة القنايات.

مستشفي الحسينية المركزي _ مركز ومدينة الحسينية.

مستشفي أولاد صقر المركزي _ مركز ومدينة أولاد صقر.

مستشفي منيا القمح المركزي _ مركز ومدينة منيا القمح.

مستشفي ديرب نجم المركزي _ مركز ومدينة ديرب نجم.

مركز طب الأسرة ببردين _ مركز الزقازيق.

وحدة طب الأسرة بهرية رزنة _ مركز الزقازيق.

وحدة طب الأسرة بطحلة بردين_ مركز الزقازيق.

مركز طب الأسرة بأكياد البحرية _ مركز فاقوس.

وحدة طب الأسرة _ مركز أولاد صقر .

وحدة طب الأسرة _ مركز كفر صقر.

وأوضح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هناك متابعة مستمرة لانتظام سير العمل بمراكز التطعيم، والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، ضمن المراكز الجديدة التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين بالمحافظة، والبالغ عددها حتي الآن ٢١ مركز، وذلك تيسيراً على المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا من المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، مؤكدا إتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، فضلا عن التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وحفظ الطعوم بسلسلة التبريد بدرجات الحرارة المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.