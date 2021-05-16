شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من الهلال الأحمر المصري بمعبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء للمشاركة في استقبال الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة.

وأكد بيان للهلال الأحمر المصري، أنه يتواجد فريق الهلال الأحمر المصري في معبر رفح استعداد لاستقبال المصابين في أي وقت، فضلًا عن تكوين فريق استجابة علي مدار ٢٤ ساعة في مقر الهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.

أشار البيان، إلي أن متطوعي الهلال الاحمر المصري متواجدين في المقر بالعريش منذ 3 ايام علي مدار 24 ساعة، تحسبا لاي طارئ .