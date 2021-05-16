شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحرر محاضر لـ101 ألف شخص لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في تحرير محاضر لـ 101078 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وذلك في حملات أمنية على مدار أسبوع.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.