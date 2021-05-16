شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلى على غزة فجر اليوم إلى 15 شخصا و45 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك: إن عدد الشهداء ارتفع إلى 174 شهيدا من بينهم 47 طفلا و 29 سيدة و 1200 إصابة بجراح مختلفة ولازال العدد مرشح للزيادة، وذلك منذ العدوان الإسرائيليى على القطاع.

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على مبان سكنية في غزة ليل أمس إلى 15 قتيلا و45 جريحا، بحسب شبكة سكاي نيوز.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت إن إسرائيل تسببت بمجزرة ثانية في أقل من 24 ساعة، بعدما أودى قصف حي الرمال الشمالي في إقليم غزة، بحياة 7 فلسطينيين من عائلة واحدة، من بينهم 5 أطفال.

وتسبب قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ بغزة، أمس السبت، في وقوع 10 ضحايا من عائلة واحدة، ولم ينج من هذا القصف سوى رضيع يبلغ 5 أشهر.

وأورد تلفزيون فلسطين أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع حتى اللحظة إلى 145 شهيدا، وذلك بعد استشهاد فلسطينيين متأثرين بجروحهما.

ونقل التلفزيون الفلسطيني عن مصادر طبية في قطاع غزة القول إنه من بين الشهداء 41 طفلا، و23 سيدة، إضافة إلى إصابة 1100، منهم 313 طفلا، و206 سيدة، من بينهم 38 إصابة بالغة الخطورة.