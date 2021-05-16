شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إعلان الفائز بتصنيع وتوريد 100 جرار بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد أنه متوقع إعلان الشركة الفائزة بتصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح الهيئة للعمل في قطاع البضائع بعد عيد الفطر المبارك، حيث تستهدف هذه الجرارات الجديدة دعم قوة الجر بالهيئة.

وقالت مصادر مسئولة بالسكة الحديد لليوم السابع، إن الصفقة الجديدة سترفع عدد الجرارات الجديدة التى تتعاقد عليها السكة الحديد إلى 260 جرارا تشمل 100 جرار وردت شركة جنرال الكتريك الأمريكية و50 جرارا توردهم شركة بروجريس ريل لوكوموتيف الأمريكية.

وأضافت المصادر أنه متوقع إعلان الشركة الفائزة بعد فحص وتقييم العروض المتقدمة للمناقصة المحدودة التي طرحتها بالاشتراك مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الممول لتكلفة هذه الجرارات في صورة قرض ميسر قيمته 290 مليون يورور.

وتسعى هيئة السكة الحديد لتوريد هذه الجرارات بالكامل خلال 3 أعوام من تاريخ تفعيل التعاقد، فى إطار خطة لتحديث أسطول وقوة الجر لديها ومواجهة أعطال جرارات القطارات التى انتهى العمر الافتراضى لأغلبها منذ سنوات، حيث أن المناقصة التي تم طرحها بالاشتراك مع البنك الأووربي تقدم لها 5 عروض من 5 شركات عالمية أمريكية وروسية وهندية.