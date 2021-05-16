شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤقت بالحرارة ونشاط للرياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الأحد 16 مايو 2021 إلى الجمعة 21 مايو 2021.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

- يوم الأحد 16 مايو:

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة قد تصل للعاصفة على شمال الصعيد.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- يوم الإثنين 17 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الثلاثاء 18 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء .

- يوم الأربعاء 19 مايو :

نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء .

- يوم الخميس 20 مايو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الجمعة 21 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.