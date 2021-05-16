شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: الاستفادة من مياه الصرف الزراعى لمواجهة الاحتياجات المستقبلية المتزايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجارى المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر.

وقال وزير الرى، إنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة فى زمام قدره 7020 مليون فدان، وكذلك توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح فى زمام قدره 0,80 مليـون فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة فى المناطق القديمة والجديدة فى زمام وقدره 374 ألف فدان، بإجمالى 8040 مليون فدان تقريباً، وجارى إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف مثل الكبارى والهدارات والبدالات، كما تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى فى زمام قدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحرى والقبلى.

وأضاف، أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التى تستهدف التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، حيث تم الانتهاء فى العام الماضى من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1,00 مليون م3/ يوم، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.00 مليون م3/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعى وتحسين البيئة بشرق الدلتا، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد)، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى 6,00 مليون م3/ يوم.

جدير بالذكر، أنه يتم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى فى مصر، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوى أسفل الرياحين الناصرى والبحيرى وخط السكة الحديد لاستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتى صرف صحى أبورواش وزنين، وعملية إنشـاء سحارة جديدة بالدفع النفقى الهيدروليكى على مصرف ننا الرئيسى أسفل ترعة الإبراهيمية وطريق (القاهرة ــ أسوان) الزراعى وخط السكة الحديد (القاهرة ــ أسوان)، وعملية إنشاء (5) كبارى بالطريق الجارى تنفيذه حول بحيرة المنزلة.

كما قامت هيئة الصرف بتنفيذ عمليـة تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط بطول 30650 كيلومتر لتوسعة الطريق وخلق محور مرورى أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم فى اتجاه الدائرى الجنوبى أسفل محور المريوطية بهدف تحسين الصورة البصرية لمرتادى المنطقة من المصريين والسائحين الأجانب.

بالإضافة لتنفيذ عملية تكاسى دبش على مصارف (المحيط – اللبينى– سقارة العمومى) المتقاطعة مع مسار الطريق الدائرى الأوسطى بزمام محافظة الجيزة، وعملية توسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول 1.00 كيلومتر، وعملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسى بطول 300 كيلومتر باستخدام (2) شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل.