شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع مقاهى وتحرير محاضر عدم ارتداء الكمامة فى حملات بأحياء الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أحياء محافظة الجيزة، تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وخطة المحافظة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة منظومة النظافة ورصد المخالفات، حيث وجه مركز ومدينة البدرشين فرق النظافة والتى تمكنت من رفع 105 أطنان مخلفات بنطاق قرى "سقارة، أبوصير، ميت رهينة، أبورجوان، دهشور، المرازيق" وشوارع "الطريق السريع، الجمهورية، مكتب العمل، مدرسة النصر، المجلس المحلى، مدرسة البنات، عكاشة فرج" بالإضافة إلى إزالة 3 حالات مخالفة بناء فى المهد بقرية الشوبك الغربى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك وردم حالة حفر للتجهيز للبناء على مساحة 2 قيراط بقرية دهشور، وغلق 2 مقهى ومحل ومصادرة 30 حالة إشغال.

وشن حى الوراق حملة مكبرة لمتابعة سريان الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين، والتى تمكنت من ضبط أحد قاعات الأفراح التى تنظم حفلات زفاف بالمخالفة للإجراءات حيث تم فض الحفل وإغلاق القاعة، بالإضافة لإغلاق أحد المقاهى لتقديمها الشيشة ومصادرة 94 كرسى و 78 شاشة و 11 عرق خشب و 2 لوح مطلى و ثلاجة و ديب فريزر و 2 سماعة صب و 8 سقالات خشب، كما تم إزالة سور مخالف على مساحة 200 م2 بقرية طناش .

وبنطاق حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع 3 مقاهى لمخالفاتها الإجراءات الاحترازية ومصادرة 71 كرسى و 11 شيشة و 3 سماعة وعدد من الترابيزات.

ومن خلال حملة لأجهزة مركز ومدينة منشاة القناطر تم تحرير 7 محاضر غلق وتشميع محلات لمخالفة مواعيد الغلق و 3 محاضر عدم ارتداء الكمامة و 8 محاضر إشغال، وتمكنت فرق النظافة من رفع 100 طن قمامة بنطاق القرى وتوابعها.

كما أسفرت جهود النظافة بنطاق مركز ومدينة أوسيم عن رفع ما يقرب من 400 طن مخلفات والتى تم نقلها للمقالب العمومية بالمحافظة .