شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار عين شمس: بدء قبول أول دفعة بالكلية سبتمبر المقبل ونستهدف 250 طالبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح الدماطى أول عميد لكلية الآثار بجامعة عين شمس ووزير الآثار السابق، إنه صدر قرار بإنشاء كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤخرا، لافتا إلى أن الكلية سيكون لها لائحة خاصة وبرامج جديدة وإضافة قسمين جدد لأول مرة بكليات الأثار على مستوى الجمهورية وهما قسم علم الآثار والحفائر ، وقسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية .

وكشف الدماطى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، عن موعد بدء الدراسة وقبول أول دفعة بالكلية، مشيرا إلى أنه صدر قرار من وزير التعليم العالى لبدء الدراسة بكلية الآثار بجامعة عين شمس سبتمبر المقبل مع العام الدراسى الجديد.

وأشار إلى أن رؤية الكلية تتمثل فى قبول عدد قليل حوالى 50 طالبا بكل قسم من الأقسام الخمسة بالكلية ليصل إجمالى عدد الدفعة الأولى المخطط قبوله 250 طالبا وطالبة .

وأوضح الدماطى، أن وضع الطلبة يستمر كما هو ويتخرجون بلائحة القسم ليسانس اداب قسم آثار ، واعتبارا من العام المقبل لن يتم قبول طلبة جدد بهذا القسم.

وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أصدر قرارا بقيام الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطي الأستاذ بقسم الاثار بكلية الآداب بأعمال عميد كليه الآثار اعتبارا من 12/15 /2020 و لحين تعيين عميد للكلية.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق قد أصدر قرار بانشاء كلية الآثار جامعة عين شمس تحل محل معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم بالجامعة مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بالمعهد.