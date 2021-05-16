شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن جبل الطور.. شاهد تذكار على عيد التجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الأقباط الأرثوذكس بعيد التجلى أى ظهور السيد يسوع، ويروى الإنجيل سر حياة المسيح يسوع، وبعد إعلان آلامه لتلاميذه، أخذ "بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه، وصعد بهم على انفراد إلى جبل عال، وتجلى أمامهم، فشع وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور".

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن جبل الطور:

1 - الجبل الأعلى فى القسم الجنوبى للجليل الأسفل شمال مرج ابن عامر فى فلسطين.

2 - يبلغ ارتفاعه حوالى 588 مترا فوق سطح البحر.

3 – "جبل طابور" يطلق العرب عليه اسم "جبل الطور" كما هو الحال جبل سيناء وجبل جرزيم. وأما القديس بطرس فيشير إليه باسم "الجبل المقدس".

4- تعتبر قمة الجبل واضحة ويستطيع الناظرون رؤيتها من أماكن بعيدة كالجليل والجولان، على سفوح الجبل تقع ثلاث قرى - أكبرها دبورية (تقع على السفح الغربى للجبل)، الشبلى (تقع على السفح الشرقى للجبل)، وأم الغنم (على السفح الشرقى الجنوبى للجبل).

5 – يوجد فى قمة الجبل كنيستان، وفقا للدين المسيحى، جبل الطور أو طابور هو موقع تجلى السيد المسيح، حينها صعد بعض تلاميذه على رأس الجبل العالي، وهناك تجلى السيد المسيح لتلاميذه بطرس ويعقوب ويوحنا (الإنجيل - متى، الإنجيل -مرقص وإنجيل لوقا.

6 - بين عامى 1919 -1924 تم بناء كنيسة كاثوليكية على قمة الجبل سميت ب"كنيسة التجلي".

7 - فى الجزء العلوى من الكنيسة، وفوق المذبح، لوحة فسيفسائية تصور التجلي. فى 6 من آب فى كل عام يحتفل بعيد التجلى.