لمجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية.. هيئة الصرف تنفيذ مشروعات عديدة للتوسع في الاستفادة من الصرف الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، في بيان لها اليوم الأحد، إنها تنفذ العديد من المشروعات في مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجاري المائية؛ بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعي في مصر.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بأنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره ٧.٢٠ مليون فدان، وكذلك توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره ٠.٨٠ مليـون فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره ٣٧٤ ألف فدان، بإجمالي ٨.٤٠ مليون فدان تقريبًا، وجار إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف؛ مثل الكباري والهدارات والبدالات، كما تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام قدره ٦ ملايين فدان بالوجهين البحري والقبلي.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة.

ونوه وزير الري بأنه تم الانتهاء في العام الماضي من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم، كما يتم حاليًّا تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٠٠ مليون م٣/ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا.

وتابع عبد العاطي: يتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال (سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع كبير آخر في غرب الدلتا، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف نحو ٦.٠٠ مليون م٣/ يوم.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعي في مصر؛ مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصري والبحيري وخط السكة الحديد لاستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتَي صرف صحي أبورواش وزنين، وعملية إنشـاء سحارة جديدة بالدفع النفقي الهيدروليكي على مصرف ننا الرئيسي أسفل ترعة الإبراهيمية وطريق (القاهرة- أسوان) الزراعي وخط السكة الحديد (القاهرة ــ أسوان)، وعملية إنشاء عدد (٥) كبارٍ بالطريق الجاري تنفيذه حول بحيرة المنزلة.

وقامت هيئة الصرف بتنفيذ عمليـة تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط بطول ٣.٦٥٠ كيلومتر لتوسعة الطريق وخلق محور مرورى أكثر تطوراً بدءاً من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبى أسفل محور المريوطية؛ بهدف تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة من المصريين والسائحين الأجانب.

بالإضافة إلى تنفيذ عملية تكاسي دبش على مصارف (المحيط – اللبيني– سقارة العمومي) المتقاطعة مع مسار الطريق الدائري الأوسطي بزمام محافظة الجيزة، وعملية توسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول ١.٠٠ كيلومتر، وعملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول ٣٠٠ كيلومتر باستخدام عدد (٢) شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل.