البحوث الفلكية يكشف تفاصيل وصول المسبار الصيني تيانوين- 1 للمريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه تم إطلاق المسبار الصيني تيانوين- 1 إلى كوكب المريخ على متن صاروخ لونج مارش- 5 في يوليو 2020.

وبحسب بيان اليوم، يعد المسبار الصيني تيانوين- 1 أول محاولة صينية للوصول إلى تفاصيل داخل كوكب المريخ، حيث وصل إلى سطح الكوكب الأحمر يوم الجمعة (14 مايو- 2021) في حوالي الساعة 23:11 بالتوقيت العالمي، عند نقطة هبوط: 109.7 E ، 25.1 N، على بعد أقل من 40 كم من الموقع المستهدف في يوتوبيا بلانيتيا.

من جانبه، أوضح الدكتور شفيق تعيلب، الباحث بمعمل أبحاث الفضاء بالمعهد، أنه بعد دوران المسبار الصيني تيانوين- حول الكوكب الأحمر لأكثر من ثلاثة أشهر، انفصلت مركبة إنزال المسبار تيانوين- 1، مع المركبة الجوالة، عن المركبة المدارية لتبدأ بالهبوط نحو سطح الكوكب.

وأضاف تعيلب أنه بمجرد دخول المسبار والمركبة الجوالة إلى الغلاف الجوي للمريخ، أخذت المركبة الفضائية إجراءً مشابهًا لمركبات المريخ التابعة لناسا عند محاولتها الهبوط السهل على المريخ، حيث قام الدرع الحراري بحماية المركبة الفضائية خلال الهبوط، وبعد ذلك هبطت المهمة بأمان بالمظلة وإطلاق بعض المحركات الصاروخية الصغيرة الموجهة للأسفل لإبطاء سرعتها خلال الثواني القليلة الأخيرة من هبوطها إلى منطقة يوتوبيا بلانيتيا، وهو سهل داخل حوض تصادم هائل في نصف الكرة الشمالي لكوكب المريخ.

وتابع: هذا ولم تؤكد إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) رسميًا حتى الآن الهبوط الناجح، ولكن تم الإعلان عنه على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل شبكة التلفزيون الصينية العالمية (CGTN) التي تديرها الدولة وباحثون في جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا في الصين.

ومن المتوقع أن تقضي المركبة المتجولة حوالي 93 يومًا ارضيا على كوكب المريخ (يستمر اليوم على المريخ حوالي 40 دقيقة أطول من يوم على الأرض) في التجول على سطح المريخ لدراسة تكوين الكوكب والبحث عن علامات الجليد المائي.

وتعتبر تيانوين- 1 أول مهمة هبوط صينية على المريخ، لكنها ليست أول رحلة صينية على المريخ: الأولى، هي مركبة مدارية تسمى Yinghuo-1، تم إطلاقها في عام 2011 .

ويعد الهدف من المهمة:

- التحقق من صحة تقنيات الاتصال والتحكم في الفضاء السحيق، ووضعه في مدار حول الكوكب والهبوط على سطحه.

- تحديد موقع لإرجاع عينات المريخ في المستقبل والمتوقعة في عام 2030.

- دراسة التشكل والتركيب الجيولوجي للمريخ وتطوره وأسبابه.

- دراسة خصائص الطبقات السطحية والجوفية لتربة المريخ وتوزيع الجليد المائي.

- دراسة الغلاف الجوي المتأين والمناخ والفصول وبصورة أعم الغلاف الجوي للمريخ ،

- دراسة التركيب الداخلي للمريخ ومجاله المغناطيسي وتاريخ تطوره الجيولوجي والتوزيع الداخلي لكتلته ومجال جاذبيته.

وأوضح الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أن الصين تتبنى برنامجا طويلا لاستكشاف الفضاء الخارجي وحققت نجاحات كبيرة منها الهبوط على الوجه المظلم للقمر ودراسة تفاصيل كوكب المريخ، ولا تثنيها فشل بعض الرحلات عن المضي قدما في إنشاء محطة فضائية بعيدا عن المحطة الفضائية الدولية، والتي كانت أحدثت جدلا خلال الأسابيع القليلة بعد فقدان السيطرة على الصاروخ لونج مارش- 5B، والذي سقط في المحيط الهندى يوم 9 مايو 2021.