كشف حقيقة سرقة سيارات مواطنين وإعادتها مقابل فدية.. والأمن: "مزاعم إخوانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن سرقة سيارات مواطنين وإعادتها مقابل فدية في الشرقية.

كانت المتابعة الأمنية رصدت ما أذاعه برنامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان متضمناً الادعاء بتلقي رسائل للعديد من المواطنين تضرروا خلالها من سرقة سياراتهم ودفع مبالغ مالية للجناة مقابل استعادتها، وعرض مقطع فيديو مصور تضرر خلاله أحد المواطنين (مقيم بمحافظة الشرقية) من سرقة سيارته وقيامه بدفع مبلغ مالي، مقابل استعادتها وقيامه بتحرير محضر بالواقعة مدعياً عدم اتخاذ اللازم نحو ضبط الجناة بالرغم من توافر البيانات الخاصة بهم.

وبالفحص، تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه من ادعاءات بشأن وجود قصور من جانب الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة المشار إليها؛ حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) وآخرين "محددين" لقيامهم بسرقة السيارة المشار إليها وبيعها لأحد الأشخاص (ميكانيكي– له معلومات جنائية) واعترافهم بسرقة سيارتين أخريين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.​