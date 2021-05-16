شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء : إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الأحد، عن إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة الشهر المقبل.

وأكدت المديرية في بيان، أن الوزارة جادة في تمكين الشباب من القيادة على جميع المستويات وفي جميع مفاصل العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

وأشارت المديرية، إلى أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، صدق على إطلاق برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة سواء بديوان عام الوزارة، وبالمديريات الإقليمية، وبهيئة الأوقاف، وبالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبمستشفى الدعاة وجميع الجهات التابعة .

وسيتم إتاحة الفرصة أمام جميع المتميزين علميًّا وثقافيًّا وإداريًّا، عبر دفعات متتالية وبرامج متعددة لإعداد القادة وفق طبيعة كل مستوى قيادي، وسيتم خلال أيام الإعلان عن شروط وضوابط وآليات التقدم للبرنامج.