شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم أوراق المتقدمين لرئاسة جامعة القاهرة للجنة الاختيار الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية على منصب رئيس جامعة القاهرة والذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات يوم الثلاثاء المقبل 18 مايو موعدا لتسليم أوراق المتقدمين للمنصب إلى أعضاء اللجنة المشكلة لاختيار القيادات الجامعية.

وتبدأ لجنة اختيار القيادات الجامعية اجراء المقابلات مع المرشحين لرئاسة الجامعة يوم 3 يونيو المقبل .

ويتنافس على رئاسة جامعة القاهرة 6 مرشحين أبرزهم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نورهان السيد الشيخ والدكتور خالد العامرى، والدكتور هيم محمد الحافظ والدكتور هشام يوسف محمد والدكتور محمد مصطفى لطيف.

وحددت المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 ، والصادر بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات ،أن تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتضم عضوين يختارهما الوزير المختص و 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة، و3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموزها ممن تقلدوا مناصب عامة .

ومن المقرر أن يتم وضع استمارة المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية والتي يكون النموذج مكون من 100 درجة موزعة على عدد من المعايير المطلوبة فى المتقدم.