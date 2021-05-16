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اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي المخالفة ومصادرة 20 شيشة في الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحملة المكلفة بمتابعة مواعيد غلق المحلات التجارية في الاقصر وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس بمدينة الاقصر من مصادرة عدد 20 شيشة داخل عدد 2 مقهي مخالف للإجراءات الاحترازية، بكل من نجع النوافل بمنطقة الكرنك ومقهى بمنطقة منشأة العماري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر، أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة وبصفة يومية وستطبق بمنتهى الحزم قرارات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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