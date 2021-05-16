شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقاهي المخالفة ومصادرة 20 شيشة في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الحملة المكلفة بمتابعة مواعيد غلق المحلات التجارية في الاقصر وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا بمدينة الاقصر من مصادرة عدد 20 شيشة داخل عدد 2 مقهي مخالف للإجراءات الاحترازية، بكل من نجع النوافل بمنطقة الكرنك ومقهى بمنطقة منشأة العماري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر، أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة وبصفة يومية وستطبق بمنتهى الحزم قرارات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.