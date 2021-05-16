شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم .. درجة الحرارة تصل 41 ورياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر، وتكون حالة الطقس اليوم الأعلي في درجات الحرارة بين أيام الأسبوع الحالي، وتصل درجة الحرارة إلي 41 درجة على جنوب الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل حد العاصفة أحيانًا على شمال الصعيد.

ويتوقع أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري ، ويكون حار على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

ويكون طقس اليوم معتدل ليلاً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري والسواحل الشرقية، ويتحول الطقس Weather على السواحل الشمالية الغربية ليكون لطيف ليلاً.

وتكون حالة البحر المتوسط بين معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج خلال طقس اليوم من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون بين معتدلة إلى مضطربة والموج من مترين ومترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وتكون من أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية اليوم، ووجود رياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من مدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبري، وتصل حد العاصفة على شمال الصعيد اليوم مصر، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية.

تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبري اليوم 18 عقدة واتجاهها جنوبية غربية، ويكون اتجاهها شمالية غربية على السواحل الشمالية وسرعتها 20 عقدة، وترتفع سرعتها لتصل إلى 24 عقدة على شمال الصعيد ويكون اتجاهها جنوبية غربية، وتصبح السرعة الأقل في مصر على جنوب الصعيد وتصل إلى 11 عقدة ويكون اتجاهها شمالية غربية.

ترتفع درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد في مصر وتكون درجة الحرارة الأعلي اليوم للعظمي 41 درجة وتكون في على سوهاج وقنا والوادي الجديد والأقصر وأسوان وإدفو، وأعلي درجة حرارة محسوسة هي 42 درجة فى وقنا وأسوان و سوهاج والوادي الجديد وإدفو والأقصر.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر كالآتي:

درجة الحرارة في الإسكندرية 29-18

درجة الحرارة في القاهرة 39-20

درجة الحرارة في بلطيم اليوم 30 – 17

درجة الحرارة في طنطا 38-19

درجة الحرارة في المنصورة اليوم 39-20

درجة الحرارة في بورسعيد 29-20

درجة الحرارة اليوم في دمياط 27-18

درجة الحرارة في شبين الكوم اليوم 34-18

درجة الحرارة في الزقازيق 34-18

درجة الحرارة اليوم في دمنهور 31–18

درجة الحرارة في الإسماعيلية 38-20

درجة الحرارة اليوم في السويس 38-21

درجة الحرارة في العريش 34-19

درجة الحرارة في الغردقة اليوم 38- 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ 39-26

درجة الحرارة في المنيا اليوم 40-23

درجة الحرارة في قنا 41-24

درجة الحرارة اليوم في سوهاج 41-24

درجة الحرارة في الأقصر اليوم 41-25

درجة الحرارة في أسوان 41-26

درجة الحرارة في إدفو 41- 26

درجة الحرارة اليوم في أسيوط 40-23

درجة الحرارة في الفيوم 40-21

درجة الحرارة في بنى سويف اليوم 40-21

درجة الحرارة في أبوسمبل 40-24

درجة الحرارة في الوادي الجديد اليوم 41- 20