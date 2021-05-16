شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 20 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية فى 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية التى تم رصدها ثانى أيام عيد الفطر بلغت 20 حالة بمساحة 19 قيراطًا. وشدد الوزير على أهمية التصدى لأى محاولات لاستغلال أيام العطلات للتعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أنه يتم التنسيق الكامل بين الأجهزة الفنية لوزارة الزراعة ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات والأجهزة الأمنية لإزالة أى مخالفات تستهدف التعدى على الأراضى الزراعية.

من جانبه، قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات صحفية، إن هذه المخالفات شملت 7 حالات فى محافظة الفيوم و6 فى المنوفية و3 فى سوهاج والمنيا وحالة واحدة فقط فى الغربية، لافتًا إلى أنه تمت إزالة جميع حالات التعدى بالكامل، بالتعاون والتنسيق مع الشرطة والحكم المحلى ومديريات الزراعة بالمحافظات، وأكد استمرار انعقاد غرفة عمليات الإدارة المركزية لحماية الأراضى طوال فترة إجازة عيد الفطر لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.