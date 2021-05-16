شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة القلية المقبلة، التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2021،2022، حيث يتم فتح باب التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائى.

وحددت وزارة التربية والتعليم المستندات والأوراق المطلوبة، والتى يتقدم بها ولى الأمر إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل، موضحة أنه يتطلب توفير شهادة ميلاد كمبيوتر حديثه للطفل و4 صور شخصية مقاس 4×6، وصورة من بطاقة الرقم القومى لوالد الطفل، إضافة إلى دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية وصورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم تتضمن الراغبات الثلاثة التى تقدم بها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس، ومستند يثبت محل الإقامة للطفل كإيصال أحد المرافق فى المنزل " كهرباء أو غاز" وملف به أوراق التقديم.

ومن المقرر أن تفتح بالوزارة باب التقديم بداية من يونيو المقبل لمدة شهر حتى 30/6/2021.