شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تشغيل قطارات العيد الإضافية بخطوط الصعيد مستمر لـ21 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة السكة الحديد أن تشغيل القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الفطر لخدمة خطوط الصعيد مستمر حتى 21 مايو الجارى، على أن يتم طرح مقاعدها للحجز قبل السفر بـ24 ساعة فقط من شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

ودفعت هيئة السكة الحديد بـ8 قطارات إضافية تقوم برحلات يومية بخطوط الصعيد بجانب قطارات جداول التشغيل اليومية منذ 10 مايو الجارى، من أجل مواجهة الإقبال الكبير على السفر بالسكة الحديد خلال الأعياد، وذلك بالإضافة إلى زيادة تركيب عربات بعض القطارات من خلال إضافة إليها عربات علاوة خلال نفس الفترة.

وشملت قائمة القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها خلال فترة من 10 حتى 21 مايو المقبل الآتى:

ـ قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة .

ـ قطار 2202 روسي القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 2203 روسي أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

ـ قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35 ويعمل يوم 9/5/2021 فقط.

ـ قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40 يعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 10/5/2021 فقط.

ـ قطار 1941 مكيف أسوان / الاسكندرية حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:45 يعمل يوم 19/5/2021 فقط.