شكرا لقرائتكم خبر عن 68% من القراء يؤيدون تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين للتأهيل على نظام التعليم عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين للتأهيل والتدريب على نظام التعليم عن بُعد؟ "، أيد غالبية القراء تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين للتأهيل والتدريب على نظام التعليم عن بُعد.

وأيد 68% من القراء تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين للتأهيل والتدريب على نظام التعليم عن بُعد، بينما رفض 32% فقط من القراء تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين.



