شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ”الخليج 365” على يوتيوب تكسر حاجز الـ4 ملايين متابع.. شكرا على ثقتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت القناة الرسمية لجريدة ”الخليج 365” فيديو 7، حاجز 4 ملايين متابع على موقع "يوتيوب"، بعد النجاح الكبير والمبهر الذى حققه "تليفزيون الخليج 365"، بعدما أصبح أحد ثوابت الصفحة اليومية باستضافة عدد كبير من النجوم والمشاهير للتعليق على جميع الأحداث الجارية، بالإضافة إلى التغطيات المستمرة على مدار الساعة التى يتناولها عدد من المذيعين والمذيعات من قلب صالة تحرير الخليج 365.

وساهم "تليفزيون الخليج 365" فى زيادة عدد متابعى الصفحة الرسمية لقناة ”الخليج 365” على يوتيوب، والتى وصلت إلى زيادة أكثر من نصف مليون متابع خلال آخر 5 أشهر، ويعد ذلك رقما غير مسبوق بقنوات اليوتيوب فى عالم الصحافة.

قناة الخليج 365

ويشكر موقع ”الخليج 365” متابعيه على مساهمتهم في ذلك التقدم الكبير، الذى يعكس مدى ثقة الجمهور فى المادة المقدمة عبر تليفزيون الخليج 365 والتى يشرف عليها فريق كبير حريص على تقديم كل جديد ومميز لجمهوره.

وحصدت القناة الرسمية لـ"الخليج 365" عدد مشاهدات بالملايين على الأفكار المصورة التى تنشر بشكل مستمر على مدار الساعة، والتى تضم الموضوعات المهمة على هيئة مقاطع فيديو قصيرة مختصرة، بالإضافة إلى اللقاءات الحصرية والتغطيات الخارجية من قلب الحدث التى ينقلها الزملاء من قلب ملاعب كرة القدم والمهرجانات والمؤتمرات الكبرى لنقل الحدث إلى المشاهد.

ويأتي هذا التقدم الكبير على قناة ”الخليج 365” بموقع يوتيوب، بعد يوم واحد من تخطى صفحة الخليج 365 الرسمية على موقع فيسبوك، حاجز الـ 22 مليون متابع، وذلك بفضل ثقة القراء والمتابعين، كما تخطت حاجز الـ19 مليون لايك، بفضل التنوع فى المحتوى.