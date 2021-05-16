شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يقدم نصائح لركابه للحافظ على المرفق وعدم التعرض للغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة المترو مجموعة من النصائح لجمهور ركابه بهدف الحفاظ على المرفق وسلامته وتجنب التعرض للغرامات الفورية، نرصدها خلال التقرير التالى:

1ـ اتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية.

2ـ - مراعاة ومساعدة كبار السن والسيدات والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة من خلال السماح لهم بالمرور أولاً من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولوية لهم بالجلوس.

3ـ - الحفاظ على نظافة المحطات والقطارات وإلقاء المهملات بصناديق القمامة.

4ـ فى حالة الاشتباه فى أى شىء مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسئولين.

5ـ إبلاغ مسئول المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطه أو القطار.

6ـ استخدام معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلوف الطوارئ بالقطار فقط فى الحالات الطارئة حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية .

7ـ استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر.

8ـ اللجوء لمسئول بوابات التذاكر في حالة حدوث خلل فى وسيلة العبور .

9ـ خلال استخدام السلالم المتحركة يراعى إمساك الدرابزين والوقوف على السلم فى اتجاه الصعود أو النزول .

10ـ أثناء انتظار القطار على الرصيف يراعى الوقوف خلف الخط الأصفر .

11ـ السماح للركاب بالنزول أولاً من القطار ثم الصعود .

12ـ - الابتعاد عن الأبواب بعد الصعود للقطار.