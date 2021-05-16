شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات وحدات مشروع مثلث ماسبيرو × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الآن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بورنيش النيل بالقاهرة، حيث يتم إنشاء 9 أبراج، وكذلك يتم تشطيب الوحدات السكنية، بمواصفات عالمية.

ويعرض ”الخليج 365” مواصفات الوحدات السكنية المخصصة للراغبين في العودة في السطور التالية:

1. يوجد نموذجين للوحدات السكنية المخصصة للسكان الراغبين في العودة.

2. النموذج الأول شقة مكونة من 3 غرف وصالة و2 حمام ومطبخ مشطبة بالكامل.

3. النموذج الثانى غرفتين وصالة وحمام ومطبخ مشطبة بالكامل .

4. كل هذه الوحدات تسلم للسكان على المفتاح.

5. الوحدات التي تم تشطيبها تطل على شارع 26 يوليو.

6. البرج المخصص للراغبين في العودة به 10 أسانسيرات .

7. كل الأبراج بها جراجات ومحال تجارية .

يذكر أنه من المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، وأطوال الأبراج يصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.