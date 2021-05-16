شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سوق السفر العربى فى دبى اليوم بمشاركة مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق فى دبى، اليوم، «سوق السفر العربى»، فى نسخته الـ28، ويستمر حتى 19 مايو الجارى. وقال مدير محفظة المعرض، كلود بلان، إن نسخة هذا العام من المعرض ستُقام تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة»، وسيتم خلاله تسليط الضوء بشكل رئيسى من خلال المناقشات والندوات على الوضع الراهن لقطاع السياحة والسفر فى ظل جائحة كورونا. وقالت الدكتورة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار، إن مصر تشارك فى ثلاثة معارض سياحية خلال الأسبوع الجارى، بدأت بمعرض كييف بأوكرانيا، التى تُعد صاحبة المركز الأول بين الأسواق المصدرة للحركة إلى مصر، وتشارك مصر أيضًا بمعرض الفيتور فى إسبانيا، لافتة إلى أن مصر ستقدم رسالة تتعلق بالإجراءات الاحترازية ومنح العاملين التطعيم، وهو الأمر الذى يُعد أهم الرسائل التى تطمئن السائح المرتقب.

وأوضح علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، أن مصر تشارك بجناح هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب 8 فنادق تشارك فى المعرض، لافتًا إن مصر ستؤكد جاهزيتها لاستقبال حركة السياحة من مختلف الأسواق. فى سياق متصل، ألقت أحداث فلسطين بظلالها على «سوق السفر العربى»، وألغت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش، زيارتها إلى الإمارات، والتى كانت مقررة لحضور «سوق السفر العربى».