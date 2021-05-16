شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تمول 2484 مشروعًا صغيرًا خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم خلال إبريل الماضى فى تنفيذ 2484 مشروعًا بقروض تجاوزت 547 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للإسراع بتحقيق التنمية والحد من مشكلة البطالة.

وأضاف «شعراوى»، فى تصريحات صحفية، أن هذه المشروعات ساهمت فى توفير أكثر من 27 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها «مشروعك» حتى الآن بلغ 170 ألفًا و262 مشروعًا.