شكرا لقرائتكم خبر عن «التأشيرة 100 ريال».. السفارة السعودية تحدد 3 شروط لسفر مواطنيها إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت السفارة السعودية في القاهرة، مساء السبت، توضيحا بشأن شروط سفر مواطني المملكة إلى مصر.

وقالت السفارة، في بيان صحفي، بمناسبة اعتماد سريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية، إنها تنبه على القادمين إلى مصر بأن هناك 3 شروط.

وذكرت السفارة أن هذه الشروط تشمل:

- أولا: دفع رسوم تأشيرة دخول بما يعادل 25 دولارا أمريكيا (ما يعادل 100 ريال سعودي و400 جنيه مصري) عن كل شخص.

- ثانيا: أن يكون لدى المواطن تحليل «PCR» من معامل معتمدة من قبل وزارة الصحة لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

- ثالثا: ألا يعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن حكومة المملكة قررت رفع تعليق سفر مواطنيها إلى الخارج، والذي تم فرضه بسبب كورونا اعتبارا من 17 مايو.