شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسى الثانى هذا العام 2021، بشكل مختلف طبقا لما اتخذته وزارة التربية والتعليم من قرارات، نرصد فى التقرير التالى 10 معلومات هامة عن تقييم الطلاب والامتحانات.

ـ يبدأ امتحان طلاب الشهادة الإعدادية أوائل يونيو المقبل.

ـ قرابة مليون و600 ألف طالب يؤدون الامتحان على مستوى الجمهورية.

ـ أسئلة الامتحان من منهج الفصل الدراسى الثانى فقط.

ـ الامتحان يعقد منفصل لكل مادة وليس مجمع.

ـ درجة المادة تحسب بواقع 100%.

ــ الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى الامتحان يدخل بها تنسيق الثانوى العام.

ـ الامتحان يعقد فى المدارس وسط إجراءات وقائية من كورونا.

ـ الأسئلة ستكون اختيار من متعدد ومقالية.

ـ الامتحان يعقد بواقع مادة يوميا.

ـ الامتحان يعقد فى المواد الأساسية" علوم عربى ورياضيات ودراسات وإنجليزى".