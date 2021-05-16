شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على قرض صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة بفائدة 6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة التنمية المحلية، على المشاركة في خطة الدولة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعلية من خلال عدة اتجاهات من بينها توفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناعية الصغر للشباب، بفائدة لا تتعدى 6%.

الخليج 365 يوضح فى النقاط التالية شروط الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية:

1- أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب وفقا لبطاقة الرقم القومى

2- أن تكون بطاقة الرقم القومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية

3- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور

4- ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما

5- توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع

6- يقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة بقروض تقدر بـ200 مليون جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، لافتاً إلى أهمية هذه المشروعات في الاستفادة من الخامات الموجودة في البيئة المحلية وتحويلها إلي منتجات جديدة قابلة للاستخدام مثل مشروعات الصناعات الغذائية والحرفية.