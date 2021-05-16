شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يحضر حفل زفاف ابنة قائد قطار أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل نحو أسبوعين، شهدت محطة قطار دراو بأسوان بطولة لقائد القطار «القاهرة- أسوان» رقم 86، إذ تمكن خالد الليثى، قائد القطار، من تفادى الاصطدام بجرار زراعى بمقطورة مُحمَّلة بالقصب، تقاطع مع السكة الحديد بالقرب من محطة دراو، وأمس الأول، شارك الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أسرة السائق حفل زفاف نجلته تلبية لدعوة والدها.

كان قائد القطار قد وجّه الدعوة إلى الوزير، خلال تكريمه عقب واقعة القطار، لحضور حفل زفاف كريمته، ثانى أيام العيد، والتى قابلها الوزير بالترحيب، ووعد بالحضور، وتفاجأ الجميع بتلبية الدعوة وحضوره خصيصًا حفل الزفاف ليقدم التهانى للعروسين، ويتم استقباله بالزغاريد، وأهدى والد العروس الورود، والتقط الصور التذكارية مع العروسين.

وقال الوزير: «صممت على تلبية الدعوة والحضور لتهنئة العروسين لأننى أعتبرهما من أبنائى، ولا بد من تهنئتهما فى هذه المناسبة، لذلك كان لدىَّ إصرار على تلبية الدعوة والحضور بنفسى لتقديم التهنئة لأحد أبنائى العاملين، خصوصًا أن (خالد)، والد العروس، أحد العاملين المحترفين فى عمله بالسكة الحديد». ووصى الوزير العريس بعروسه قائلًا: «خلى بالك عليها››.

من جانبه، أكد والد العروس أن دعوة الوزير جاءت أثناء تكريمه بعد واقعة الجرار الزراعى، قائلا: «الوزير سألنى إذا كان لدىَّ أبناء، فأخبرته بأن حفل زفاف ابنتى، ثانى أيام العيد، ووجهت إليه الدعوة لحضور حفل زفافها، ووعدنى وقتها بالحضور، ولم أصدق نفسى عندما شاهدته يحضر الزفاف»، مؤكدًا أنها أول مرة تحدث فى تاريخ السكة الحديد منذ إنشائها فى 1850 حتى الآن؛ أن يحضر الوزير بنفسه مناسبة خاصة بأحد العاملين.